Healthcare
March 25, 2020 / 6:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lalique FY EBIT At Around EUR 1.4 Mln

1 Min Read

March 25 (Reuters) - LALIQUE GROUP SA:

* FY EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT) TOTALLED AROUND EUR 1.4 MILLION

* FY OPERATING REVENUE INCREASED BY AROUND 5% TO APPROXIMATELY EUR 143.5 MILLION (UP AROUND 5% IN LOCAL CURRENCIES) COMPARED TO PREVIOUS YEAR

* FY NET GROUP PROFIT IS EXPECTED TO REACH AROUND EUR 1.1 MILLION

* CORONAVIRUS SITUATION DID NOT HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON LALIQUE GROUP’S BUSINESS UNTIL MID-MARCH 2020

* COMPANY EXPECTS TO BE ADVERSELY AFFECTED BY CORONAVIRUS OVER REMAINDER OF YEAR

* DUE TO UNPREDICTABLE NATURE OF SITUATION, IT IS NOT POSSIBLE TO PROVIDE MORE SPECIFIC INFORMATION ON COURSE OF BUSINESS IN 2020 AT THIS POINT IN TIME

* WILL PLACE A FOCUS ON SPECIFIC REGIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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