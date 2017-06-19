FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Lamda Development's shareholders approves the acquisition of own shares
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
Technology
Amazon adds 'Instant Pickup' in brick-and-mortar push
War room 2.0?
Aerospace & Defense
War room 2.0?
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
Reuters Focus
Indian police arrest four after Game of Thrones leak
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 19, 2017 / 7:20 AM / 2 months ago

BRIEF-Lamda Development's shareholders approves the acquisition of own shares

1 Min Read

June 19 (Reuters) - LAMDA DEVELOPMENT SA:

* SAYS THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS APPROVED THE ACQUISITION OF OWN SHARES

* THE MAXIMUM NUMBER OF OWN SHARES TO BE ACQUIRED DURING THE ABOVEMENTIONED PERIOD WILL NOT EXCEED THE 10% OF THE TOTAL PAID SHARE CAPITAL THROUGHOUT THIS PERIOD, INCLUDING THE ALREADY PURCHASED

* THE ACQUISITION OF THE ABOVEMENTIONED OWN SHARES WILL TAKE PLACE AT A MAXIMUM ACQUISITION PRICE OF 10 EUROS PER SHARE AND A MINIMUM ACQUISITION PRICE EQUAL TO ITS NOMINAL VALUE PRICE, I.E. 0.30 EUROS PER SHARE Source text: bit.ly/2sNRfPS Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.