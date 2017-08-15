FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-Lamprell settles jacking equipment issues with Cameron International
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Kim holds off on Guam; Seoul vows to prevent war
North Korea
Kim holds off on Guam; Seoul vows to prevent war
Abe sends ritual offering to war dead on WW2 anniversary
japan
Abe sends ritual offering to war dead on WW2 anniversary
Vanguard seeks corporate climate change risk disclosure
Energy & Environment
Vanguard seeks corporate climate change risk disclosure
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
August 15, 2017 / 6:24 AM / 2 hours ago

BRIEF-Lamprell settles jacking equipment issues with Cameron International

1 Min Read

Aug 15 (Reuters) - Lamprell Plc:

* LAMPRELL ‍TALKS LED TO SCHLUMBERGER AWARDING TO LAMPRELL CONTRACT. THESE ARE BEING CONSTRUCTED IN LAMPRELL'S EXISTING FACILITIES IN UAE​

* LAMPRELL - ‍REACHED AMICABLE SETTLEMENT WITH CAMERON INTERNATIONAL, SCHLUMBERGER UNIT OVER ISSUES ASSOCIATED WITH JACKING EQUIPMENT SUPPLIED BY CAMERON IN 2016​

* ‍SETTLEMENT RESULTS IN LAMPRELL RECEIVING A PROPORTION OF REMEDIAL COSTS INCURRED IN RECTIFYING ISSUES ASSOCIATED WITH JACKING EQUIPMENT​

* ‍AFTER TAKING ACCOUNT OF OUTSTANDING PAYMENT, LAMPELL ANTICIPATES ITS CURRENT NET CASH POSITION WILL BE LARGELY UNCHANGED​

* LAMPRELL - ‍HAS HELD CONSTRUCTIVE DISCUSSIONS WITH SCHLUMBERGER, WITH REGARDS TO SCHLUMBERGER'S LAND RIG FLEET REQUIREMENTS​

* ‍TALKS LED TO SCHLUMBERGER AWARDING TO LAMPRELL CONTRACT. THESE ARE BEING CONSTRUCTED IN LAMPRELL'S EXISTING FACILITIES IN UAE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.