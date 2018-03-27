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March 27, 2018 / 1:09 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Land & Buildings Investment Management Llc Issues Letter To Shareholders Of QTS Realty Trust

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Qts Realty Trust Inc:

* LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT LLC ISSUES LETTER TO SHAREHOLDERS OF QTS REALTY TRUST

* LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT LLC SAYS INTENDS TO VOTE WITHHOLD ON CEO CHAD WILLIAMS AT MAY 3, 2018 ANNUAL QTS REALTY TRUST MEETING

* LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT LLC - INTENDS TO VOTE WITHHOLD FOR COMPENSATION COMMITTEE CHAIR WILLIAM GRABE AT MAY 3 ANNUAL QTS REALTY TRUST MEETING

* LAND & BUILDINGS INVESTMENT MANAGEMENT LLC SAYS BELIEVES QTS REALTY TRUST SHOULD EVALUATE STRATEGIC ALTERNATIVES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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