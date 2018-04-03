BRIEF-Landec Corp Reports Q3 EPS Of $0.58

April 3 (Reuters) - Landec Corp:
* LANDEC CORPORATION REPORTS THIRD QUARTER AND FIRST NINE MONTHS FISCAL 2018 RESULTS
* SEES Q4 EARNINGS PER SHARE $0.20 TO $0.22 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* LANDEC SEES FISCAL 2018 EARNINGS PER SHARE FROM CONTINUING OPERATIONS EX. ITEMS $0.40 TO $0.42
* SEES Q4 2018 REVENUES FROM CONTINUING OPERATIONS, WHICH EXCLUDE FOOD EXPORT BUSINESS, TO INCREASE 13% TO 16% VERSUS LAST YEAR
* 2018 EPS OUTLOOK EXCLUDES FAVORABLE $0.49 EARNINGS PER SHARE FROM ONE-TIME TAX BENEFIT IN FISCAL 2018
* SEES 2018 CONSOLIDATED CASH FLOW FROM OPERATIONS OF $28 MILLION TO $32 MILLION, CAPITAL EXPENDITURES OF $30 MILLION TO $34 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: