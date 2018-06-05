BRIEF-Landis&Gyr Group FY Net Income At $ 46.4 Million

June 5 (Reuters) - Landis&Gyr Group AG:
* NET SALES INCREASED BY 4.7% IN FINANCIAL YEAR 2017 (2.6% AT CONSTANT CURRENCY) TO USD 1’738 MILLION COMPARED TO 2016
* ADJUSTED EBITDA OF $ 212 MILLION UNCHANGED IN THE 2017 FISCAL YEAR IN USD OVER THE PREVIOUS YEAR
* FY NET INCOME OF $ 46.4 MILLION IMPROVED BY APPROXIMATELY $ 109 MILLION COMPARED TO THE PREVIOUS YEAR
* DISTRIBUTION OF A DIVIDEND FROM STATUTORY CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES OF CHF 2.30 PER SHARE PROPOSED
* OUTLOOK 2018: ADJUSTED EBITDA BETWEEN $ 222 MILLION AND $ 232 MILLION
* RESULT IN THE FIRST HALF OF THE FINANCIAL YEAR 2018 WILL BE WEAKER THAN IN THE SECOND HALF Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)