FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
October 26, 2018 / 5:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Landis+Gyr Group H1 Reported EBITDA At USD 114.9 Mln

1 Min Read

Oct 26 (Reuters) - LANDIS+GYR GROUP AG:

* ADJUSTED EBITDA WAS USD 106.8 MILLION COMPARED TO USD 106.5 MILLION IN FIRST HALF OF FY 2017

* REPORTED EBITDA WAS USD 114.9 MILLION COMPARED TO USD 40.8 MILLION IN FIRST HALF OF FY 2017

* H1 NET REVENUE DECREASED 1.9% IN CONSTANT CURRENCY TO USD 852.9 MILLION COMPARED TO FIRST HALF OF FY 2017

* EXPECTS SECOND HALF OF FY 2018 TO BE STRONGER THAN FIRST HALF

* OUTLOOK FOR FY 2018 NET REVENUES IS 1-3% GROWTH YEAR OVER YEAR

* ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE IN RANGE BETWEEN USD 217 MILLION AND USD 237 MILLION FOR FY

* FY 2018 DIVIDEND IS EXPECTED TO BE SWISS FRANC EQUIVALENT OF AT LEAST 75% OF FREE CASH FLOW

* 2018 DIVIDEND EXPECTED TO BE NOT LESS THAN FY 2017 DIVIDEND AMOUNT OF CHF 2.30 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.