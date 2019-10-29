BRIEF-Landis+Gyr H1 Net Revenue Up At $862.8 Mln

Oct 29 (Reuters) - LANDIS+GYR GROUP AG:
* H1 NET REVENUE REACHED USD 862.8 MILLION, INCREASING 3.4% IN CONSTANT CURRENCY
* H1 ORDER INTAKE WAS USD 818.9 MILLION, A BOOK TO BILL RATIO OF 0.95
* H1 NET INCOME UP 21.3% TO USD 71.8 MILLION OR USD 2.45 PER SHARE
* OUR GUIDANCE FOR FY 2019 ADJUSTED EBITDA AND FREE CASH FLOW REMAINS UNCHANGED
* EXPECTS FY 2019 NET REVENUE GROWTH OF APPROXIMATELY 1-4% IN CONSTANT CURRENCY, VERSUS EARLIER RANGE OF 2-5%
* SEES FY 2019 GROUP ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO BE BETWEEN USD 240 MILLION AND USD 255 MILLIO Source text: bit.ly/31Vid5Q Further company coverage: (Gdansk Newsroom)