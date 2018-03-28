BRIEF-Landmark Infrastructure Partners LP Announces Pricing Of Public Offering Of Series C Preferred Units

March 28 (Reuters) - Landmark Infrastructure Partners Lp :
* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP ANNOUNCES PRICING OF PUBLIC OFFERING OF SERIES C PREFERRED UNITS
* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS- OFFERING OF 2 MILLION OF SERIES C FLOATING-TO-FIXED RATE CUMULATIVE PERPETUAL REDEEMABLE CONVERTIBLE PREFERRED UNITS
* LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP - PRICED AT A PUBLIC OFFERING PRICE OF $25.00 PER SERIES C PREFERRED UNIT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)