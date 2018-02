Feb 22 (Reuters) - LANG UND SCHWARZ WERTPAPIERHANDEL AG :

* FY NET INCOME OF EUR 2,760 THOUSAND IN Q4 (PREVIOUS YEAR: EUR 1,097 THOUSAND)

* FY CONSOLIDATED SURPLUS OF EUR 8.013 MILLION FOR THE 2017 FINANCIAL YEAR (PREVIOUS YEAR: EUR 4.729 MILLION)

* ‍SEES 2017 DIVIDEND EUR 1.70/SHARE (YEAR AGO: EUR 1.15/SHARE)​