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May 7, 2018 / 10:54 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Lannett Acquires Portfolio Of Generic Products From Endo International

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Lannett Company Inc:

* LANNETT ACQUIRES PORTFOLIO OF GENERIC PRODUCTS FROM ENDO INTERNATIONAL

* LANNETT COMPANY INC - TRANSACTION INCLUDES 23 APPROVED AND 1 PENDING DRUG PRODUCT APPLICATIONS, PRIMARILY ORAL SOLUTIONS

* LANNETT - ACQUIRED 23 APPROVED AND ONE PENDING DRUG PRODUCT APPLICATIONS FROM UNIT OF ENDO FOR UPFRONT PAYMENT PLUS FUTURE MILESTONE PAYMENTS

* LANNETT - EXPECT TO BEGIN LAUNCHING PRODUCTS, AFTER TRANSFER ACTIVITIES ARE COMPLETED, REGULATORY FILINGS MADE, ESTIMATED TO BE IN H2 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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