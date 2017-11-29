FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Lannett Announces Agreement For Authorized Generic Version Of Toprol-XL
Sections
Featured
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Autos
Speed hurts quality at Tesla, some workers say
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Supreme Court
Big Brother looms as Supreme Court tackles cellphone dispute
Scientists take major step toward creating artificial life
Science
Scientists take major step toward creating artificial life
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
November 29, 2017 / 9:54 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Lannett Announces Agreement For Authorized Generic Version Of Toprol-XL

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 29 (Reuters) - Lannett Company Inc:

* LANNETT ANNOUNCES AGREEMENT FOR AUTHORIZED GENERIC VERSION OF TOPROL-XL®

* LANNETT COMPANY INC - FINANCIAL TERMS WERE NOT DISCLOSED.

* LANNETT COMPANY INC - HAS ENTERED INTO AN AGREEMENT WITH ARALEZ PHARMACEUTICALS TRADING DAC

* LANNETT COMPANY - ‍AGREEMENT WITH ARALEZ PHARMACEUTICALS TRADING DAC TO BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN U.S. OF AUTHORIZED GENERIC VERSION OF TOPROL-XL​

* LANNETT COMPANY INC - DEAL TO BECOME EXCLUSIVE DISTRIBUTOR IN U.S. OF TOPROL-XL EXTENDED RELEASE TABLETS IN 25 MG, 50 MG, 100 MG AND 200MG Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.