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February 14, 2018 / 9:52 PM / in 8 hours

BRIEF-Laredo Petroleum Posts Q4 Non-GAAP Earnings Per Share $0.19

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Laredo Petroleum Inc:

* LAREDO PETROLEUM ANNOUNCES 2017 FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR FINANCIAL AND OPERATING RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.70

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.19

* ‍BOARD OF DIRECTORS HAS AUTHORIZED A $200 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM​

* QTRLY PRODUCTION WAS 61,922 BOE PER DAY, AN INCREASE OF APPROXIMATELY 17%

* ‍FOURTH-QUARTER 2017 PRODUCTION WAS 61,922 BOE PER DAY, AN INCREASE OF APPROXIMATELY 17% FROM FOURTH-QUARTER 2016​

* LAREDO PETROLEUM - ‍CURRENTLY HAS HEDGES IN PLACE FOR APPROXIMATELY 90% OF ANTICIPATED OIL PRODUCTION IN 2018 AND HAS INCREASED OIL HEDGES THROUGH 2020​

* ‍REITERATING ITS ANTICIPATED FULL-YEAR 2018 PRODUCTION GROWTH GUIDANCE OF AT LEAST 10% AS COMPARED TO 2017​

* QTRLY ‍TOTAL REVENUES $240.3 MILLION VERSUS $184.3 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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