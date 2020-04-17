Healthcare
April 17, 2020 / 4:21 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Las Vegas Sands Will Suspend Dividend Program Due To Impact Of Covid-19

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Las Vegas Sands Corp:

* LAS VEGAS SANDS AFFIRMS STRATEGIC PRIORITIES AMID COVID-19 PANDEMIC

* LAS VEGAS SANDS CORP - STRONG BALANCE SHEET POSITIONS COMPANY WELL TO INVEST IN FUTURE GROWTH OPPORTUNITIES

* LAS VEGAS SANDS CORP - WILL SUSPEND DIVIDEND PROGRAM DUE TO IMPACT OF COVID-19

* LAS VEGAS SANDS - FINANCIAL STRENGTH TO ALLOW CO TO CONTINUE TO EXECUTE PREVIOUSLY ANNOUNCED CAPITAL EXPENDITURE PROGRAMS IN BOTH MACAO AND SINGAPORE Source text for Eikon: Further company coverage:

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