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March 28, 2018 / 3:55 PM / in 16 hours

BRIEF-LaSalle Hotel Properties Rejects Unsolicited Proposal From Pebblebrook Hotel Trust

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - LaSalle Hotel Properties:

* LASALLE HOTEL PROPERTIES BOARD OF TRUSTEES CONFIRMS UNANIMOUS REJECTION OF UNSOLICITED PROPOSAL FROM PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

* LASALLE HOTEL PROPERTIES SAYS PROPOSAL FROM PEBBLEBROOK HOTEL TRUST “SIGNIFICANTLY UNDERVALUES LASALLE AND IS NOT IN THE BEST INTERESTS OF SHAREHOLDERS”

* LASALLE HOTEL PROPERTIES - EXPECTS TO PAY QTRLY DIVIDEND OF $0.225/COMMON SHARE FOR EACH OF QTRS ENDING JUNE 30, SEPTEMBER 30 AND DECEMBER 31, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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