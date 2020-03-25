BRIEF-LaserBond Says Comfortable In Ability To Achieve Short-, Medium-Term Rev Targets

March 25 (Reuters) - LaserBond Ltd:
* CONFIRM THAT TO DATE THERE HAVE NOT BEEN ANY SIGNIFICANT EFFECTS ON ITS NATIONAL OR INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS FROM COVID-19
* COMPANY IS COMFORTABLE IN ITS ABILITY TO ACHIEVE SHORT TERM AND MEDIUM TERM REVENUE TARGETS
* BUSINESS CONTINUES TO RECEIVE EXPECTED ORDERS FROM ITS INDUSTRIAL CUSTOMER BASE, RAW MATERIALS FROM ITS INDUSTRIAL SUPPLIERS
* LAST MONTH, BUSINESS REPORTED 30.7% INCREASE IN UNDERLYING EBITDA, REVENUE FROM CONTINUING OPERATIONS UP 7.3% AND GROSS PROFIT UP 12.7%
* 2022 TARGET OF $40 MILLION IN SALES REVENUE REMAINS IN PLACE
* A 0.5 CENT PER SHARE FULLY FRANKED INTERIM DIVIDEND WILL BE PAID
* BELIEVE THAT BUSINESS IS IN AS GOOD A POSITION AS POSSIBLE WITH NO NEGATIVE IMPACT TO DATE ON OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: