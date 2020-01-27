Switzerland Market Report
January 27, 2020 / 6:05 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lastminute.com Comments On Possible Speculation After Article In Italian Newspaper

1 Min Read

Jan 27 (Reuters) - LASTMINUTE.COM NV:

* COMMENTED ON POSSIBLE SPECULATION FOLLOWING AN ARTICLE REGARDING LASTMINUTE.COM N.V. PUBLISHED BY ITALIAN NEWSPAPER IL SOLE 24 ORE ON 25 JANUARY 2020

* LM HOLDING HAS OVER TIME HELD AND CONTINUES TO HOLD DISCUSSIONS WITH MULTIPLE PARTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRIVATE EQUITY GROUPS AS REFERRED TO IN ARTICLE MENTIONED ABOVE

* SHOULD ANY OF DISCUSSIONS ABOVE MATERIALIZE IN A TRANSACTION, LM HOLDING WILL INFORM ITS SHAREHOLDERS AND STAKEHOLDERS IN FULL COMPLIANCE WITH RULES AND REGULATIONS OF SIX SWISS EXCHANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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