BRIEF-Lastminute.Com FY Net Profit At EUR 23.9 Mln

March 19 (Reuters) - LASTMINUTE.COM NV:
* FY CORE BUSINESS SALES OF EUR 337.8 MILLION, AN INCREASE OF 19.9% COMPARED TO 2018
* FY CORE BUSINESS EBITDA OF EUR 71.2 MILLION, AN INCREASE OF 64.4% COMPARED TO 2018
* FY NET PROFIT OF EUR 23.9 MILLION COMPARED TO EUR 8.4 MILLION IN 2018 (+ 184.5% INCREASE)
* JAN-FEB 2020 SALES IN CORE BUSINESS ROSE TO EUR 61.6 MILLION COMPARED TO EUR 51.8 MILLION IN 2019
* JAN-FEB 2020 EBITDA IN CORE BUSINESS REACHED EUR 12.5 MILLION COMPARED TO EUR 10.8 MILLION IN 2019
* JAN-FEB 2020 NET PROFIT WAS EUR 5.9 MILLION, + 74.4% OF EUR 3.4 MILLION IN 2019
* FROM SECOND HALF OF FEBRUARY 2020, HAS SEEN SHARP DECLINE IN DEMAND FOR FLIGHT BOOKINGS AND HOTEL RESERVATIONS ESPECIALLY TO AND FROM ITALY DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK
* ASSUMES THAT WEAK BOOKING PERIOD WILL CONTINUE FOR SOME TIME
* IMPACT OF CORONAVIRUS OUTBREAK ON SHORT-TERM FINANCIAL RESULTS CANNOT BE RELIABLY ASSESSED
* THEREFORE, COMPANY DOES NOT CURRENTLY PUBLISH ANY OFFICIAL FORECASTS FOR 2020 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)