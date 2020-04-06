Healthcare
April 6, 2020 / 11:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Latam Autos Says Undertaking Extensive Cost Reduction Program

1 Min Read

April 7 (Reuters) - Latam Autos Ltd:

* LATAM AUTOS LTD - UNDERTAKING AN EXTENSIVE COST REDUCTION PROGRAM IN ORDER TO BE ABLE TO STREAMLINE ITS BUSINESS

* LATAM AUTOS LTD - COST REDUCTIONS WILL CONTINUE INTO 2Q 2020

* LATAM AUTOS LTD - CO IS IN DISCUSSIONS WITH PARTIES FOR POTENTIAL STRATEGIC PARTNERSHIPS, INCLUDING POTENTIAL SALE OF CERTAIN PARTS OF CO’S BUSINESS

* LATAM AUTOS - IN DISCUSSIONS WITH AN ARGENTINIAN TAX AUTHORITY RELATING TO HISTORICAL MATTER CONCERNING ITS ARGENTINIAN UNIT

* LATAM AUTOS - UNABLE TO DETERMINE AT THIS STAGE IF COVID-19 OUTBREAK WILL HAVE MATERIAL IMPACT TO OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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