Healthcare
March 30, 2020 / 10:40 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Latham(James) Says Yearly Revenue & PBT Expected To Be In Line With Market Expectations

1 Min Read

March 30 (Reuters) - James Latham PLC:

* TRADING STATEMENT AND COVID-19 UPDATE

* REVENUE AND PROFIT BEFORE TAX FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2020 ARE EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS

* REVENUE AND PROFIT BEFORE TAX FOR YEAR ENDED 31 MARCH 2020 ARE EXPECTED TO BE IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS

* CUSTOMER DEMAND DURING MARCH HAS BEEN STRONG

* HAD BEEN PERFORMING WELL WITH IMPROVING MARGINS THROUGHOUT SECOND HALF OF YEAR, UNTIL RECENT RESTRICTIONS CAUSED BY COVID-19 VIRUS

* SUPPLY SIDE HAS REMAINED LARGELY UNAFFECTED, BUT SITUATION IS CHANGING QUITE QUICKLY Source text for Eikon: Further company coverage:

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