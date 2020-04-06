Healthcare
April 6, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Lazydays Holdings Reduce Its Workforce By About 25%

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Lazydays Holdings Inc:

* LAZYDAYS HOLDINGS, INC. PROVIDES BUSINESS UPDATE IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC.

* LAZYDAYS HOLDINGS INC - REDUCE ITS WORKFORCE BY ABOUT 25%

* LAZYDAYS HOLDINGS INC - SENIOR MANAGEMENT WILL FORGO 25% OF THEIR SALARY

* LAZYDAYS HOLDINGS INC - SUSPEND 2020 ANNUAL PAY INCREASES

* LAZYDAYS HOLDINGS INC - DELAY NON-CRITICAL CAPITAL PROJECTS

* LAZYDAYS HOLDINGS INC - OVERALL MAGNITUDE AND LENGTH OF IMPACT FROM CORONAVIRUS PANDEMIC IS UNCERTAIN AT THIS TIME Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below