BRIEF-LCM Partners And Brookfield Asset Management Enter Strategic Partnership

March 21 (Reuters) - Brookfield Asset Management Inc :
* LCM PARTNERS AND BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT ENTER INTO STRATEGIC PARTNERSHIP
* LCM PARTNERS SAYS BROOKFIELD WILL ACQUIRE A 25% STRATEGIC INTEREST IN LINK FINANCIAL GROUP
* LCM PARTNERS- UNDER TERMS, BROOKFIELD WILL AN OPTION TO ACQUIRE ANOTHER 24.9% INTEREST IN LINK FINANCIAL GROUP OVER TIME
* LCM PARTNERS - FINANCIAL TERMS OF TRANSACTION HAVE NOT BEEN DISCLOSED
* LCM PARTNERS SAYS LINK FINANCIAL COMPRISES BOTH LCM AND ITS SISTER COMPANIES
* LCM PARTNERS - LINK FINANCIAL GROUP WILL CONTINUE TO OPERATE INDEPENDENTLY UNDER LEADERSHIP OF EXISTING MANAGEMENT TEAM Source text for Eikon: Further company coverage: