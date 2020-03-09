Healthcare
March 9, 2020 / 1:27 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Le Saunda Holdings Posts Q4 Retail Business Total Sales Decline Of 30.9%

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Le Saunda Holdings Ltd:

* Q4 RETAIL BUSINESS RECORDED A TOTAL SALES DECLINE OF 30.9%

* Q4 RETAIL BUSINESS RECORDED SAME STORE SALES DECLINE OF 18.5%

* Q4 E-COMMERCE BUSINESS RECORDED A TOTAL SALES GROWTH OF 7.2%

* OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS HAS ADVERSELY AFFECTED SALE PERFORMANCE FROM LATE JANUARY TO END OF FEBRUARY 2020

* ASSESSMENT OF RISKS AND POTENTIAL NEGATIVE IMPACTS OF CORONAVIRUS EPIDEMIC ON GROUP IS BEING CARRIED OUT Source text for Eikon: Further company coverage:

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