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May 2, 2018 / 1:25 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Leagold Arranges Financings To Close With The Brio Acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Leagold Mining Corp:

* LEAGOLD ARRANGES FINANCINGS TO CLOSE WITH THE BRIO ACQUISITION

* LEAGOLD MINING CORP - EXISTING $150 MILLION SENIOR SECURED CREDIT FACILITY HAS BEEN AMENDED TO PROVIDE AN ADDITIONAL $100 MILLION TRANCHE OF FUNDING

* LEAGOLD - ORION RESOURCE PARTNERS, THROUGH FUND IT MANAGES, AGREED TO SUBSCRIBE FOR $45 MILLION WORTH OF LEAGOLD COMMON SHARES AT C$2.7143/SHARE

* LEAGOLD MINING - ORION INVESTMENT EXPECTED TO RESULT IN ORION’S CURRENT OWNERSHIP IN CO BEING MAINTAINED, ON PRO FORMA BASIS, AT ABOUT 16% Source text for Eikon: Further company coverage:

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