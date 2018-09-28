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September 28, 2018 / 5:13 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Leclanché Confirms To Double Revenue For FY 2018

1 Min Read

Sept 28 (Reuters) - Leclanche SA:

* EQS-ADHOC: LECLANCHÉ SA:LECLANCHÉ ANNOUNCES INTERIM RESULTS FOR 2018 AND REPORTS A DOUBLING OF REVENUES DURING THE FIRST HALF OF THE YEAR

* ON TRACK TO BE EBITDA BREAKEVEN BY 2020

* H1 REVENUES HAVE MORE THAN DOUBLED YEAR-ON-YEAR TO CHF 22.3 MILLION FROM CHF 10.6 MILLION

* H1 EBITDA LOSSES HAVE REDUCED ON A LIKE-FOR-LIKE BASIS AS A PERCENTAGE OF REVENUES

* EXPECTS YEAR-END EBITDA LOSS TO REDUCE AS A PERCENTAGE OF REVENUE

* ON TRACK TO DOUBLE REVENUE FOR FULL YEAR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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