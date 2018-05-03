FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 3, 2018 / 11:40 PM / Updated 30 minutes ago

BRIEF-Leclanche reports FY 2017 loss per share of CHF 0.70

Reuters Staff

1 Min Read

May 3 (Reuters) - Leclanche SA:

* LECLANCHÉ ANNOUNCES ITS FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS; ON TRACK TO HIT MILESTONE OF 100 MWH OF ENERGY STORAGE SYSTEMS IN OPERATION BY 2018 AND BE EBITDA POSITIVE BY 2020; LEADERSHIP SETS OUT THE COMPANY’S STRATEGY TO CAPITALISE ON HIGH GROWTH STATIONAR

* EBITDA LOSS FOR YEAR AMOUNTS TO CHF 31.8 COMPARED TO A LOSS OF CHF 28.4 MILLION PREVIOUS YEAR

* CONFIRMED ORDER BOOK OF OVER 50 MWH IN BATTERY STORAGE SYSTEMS IN 2018

* COMPANY EXPECTS TO BE EBITDA POSITIVE BY 2020

* REVENUE SHORTFALL IN 2017 WAS DUE TO FUNDING DELAYS IN GROWTH CAPITAL WHICH IMPACTED DELIVERY OF A NUMBER OF PROJECTS

* FY 2017 REVENUE IS CHF 18.0 MILLION VERSUS CHF 28.5 MILLION IN 2016

* FY 2017 LOSS PER SHARE CHF 0.70 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.