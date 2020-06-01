BRIEF-Leclanche Says Strategic Company Reorganization Along With Industrial Partnership Agreement With Eneris Group

June 1 (Reuters) - Leclanche Sa:
* STRATEGIC COMPANY REORGANIZATION ALONG WITH INDUSTRIAL PARTNERSHIP AGREEMENT WITH ENERIS GROUP
* ENERIS GROUP TO MAKE DIRECT INVESTMENTS TOTALING UP TO CHF 95 MILLION IN TWO MANUFACTURING JVS AND A TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT
* ENERIS TO PROVIDE UP TO CHF 42 MILLION IN WORKING CAPITAL LOANS
* LECLANCHE- ENERIS TO MAKE INVESTMENTS IN EXCESS OF CHF 53 MILLION IN A MAJOR CAPACITY EXPANSION PROGRAMME IN NEWLY ESTABLISHED JV WITH MAJORITY OWNERSHIP
* LECLANCHÉ GRANTS A LICENSE TO ENERIS FOR FURTHER DEVELOPMENT AND ACCESS TO LARGER SCALE INDUSTRIALIZATION
* MATERIAL REDUCTION FOR LECLANCHÉ IN CASH INTENSITY OF BUSINESS: REDUCED OPERATING AND CAPITAL EXPENSES
* LECLANCHÉ WILL RETAIN FULL OWNERSHIP OF ITS TECHNOLOGY AND WILL CONTINUE TO INVEST IN RESEARCH & DEVELOPMENT
* LICENSING OF LECLANCHÉ’S TECHNOLOGY TO ENERIS AGAINST PAYMENT OF A ROYALTY FEE OF UP TO CHF 32 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: