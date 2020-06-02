Bonds News
May 31, 2017 / 5:01 PM / Updated 18 minutes ago

BRIEF-Leclanche To Reorganize Company Along With Partnering With Eneris Group

1 Min Read

June 2 (Reuters) - LECLANCHE SA:

* LECLANCHÉ ANNOUNCES STRATEGIC COMPANY REORGANIZATION ALONG WITH AN INDUSTRIAL PARTNERSHIP AGREEMENT WITH ENERIS GROUP AIMING AT CREATING A LEADING EUROPEAN BATTERY PARTNERSHIP

* ENERIS GROUP TO MAKE DIRECT INVESTMENTS TOTALING UP TO CHF 95 MILLION IN TWO MANUFACTURING JVS AND A TECHNOLOGY LICENSE AGREEMENT

* LECLANCHÉ GRANTS A LICENSE TO ENERIS FOR FURTHER DEVELOPMENT AND ACCESS TO LARGER SCALE INDUSTRIALIZATION

* LECLANCHÉ SHALL RETAIN ALL CUSTOMER CONTRACTS UNCHANGED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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