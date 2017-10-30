FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Lectra Q3 income from operations falls to ‍​10.6 million euros
Sections
Featured
Spain's control over Catalonia to be tested as week begins
World
Spain's control over Catalonia to be tested as week begins
Nevada rancher Cliven Bundy on trial for 2014 armed standoff
U.S.
Nevada rancher Cliven Bundy on trial for 2014 armed standoff
Carbon dioxide levels grew at record pace in 2016: U.N.
ENERGY & ENVIRONMENT
Carbon dioxide levels grew at record pace in 2016: U.N.
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
October 30, 2017 / 5:43 PM / in 37 minutes

BRIEF-Lectra Q3 income from operations falls to ‍​10.6 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 30 (Reuters) - LECTRA SA:

* Q3 NET INCOME EUR ‍​7.3 MILLION VERSUS EUR 8.1 MILLION YEAR AGO

* Q3 INCOME FROM OPERATIONS EUR ‍​10.6 MILLION VERSUS EUR 11.2 MILLION YEAR AGO

* Q3 REVENUES EUR ‍​67.2 MILLION VERSUS EUR 64.4 MILLION YEAR AGO

* REMAINS CONFIDENT OF ACHIEVING 2017 OBJECTIVE ANNOUNCED BEFORE

* IF RECENT APPRECIATION OF EUR VERSUS $ AND OTHER CURRENCIES WAS TO BE CONFIRMED, IT WOULD REDUCE Q4 INCOME FROM OPERATIONS BY EUR 1.8 MILLION YOY

* REMAINS CONFIDENT IN ITS GROWTH PROSPECTS FOR MEDIUM TERM

* IF RECENT APPRECIATION OF EUR VERSUS $ AND OTHER CURRENCIES WAS TO BE CONFIRMED, IT WOULD REDUCE Q4 REVENUES BY ABOUT EUR 3 MILLION YOY

* 9-MONTH REVENUES: EUR 205.7 MILLION (UP 8 PERCENT)

* 9-MONTH INCOME FROM OPERATIONS: EUR 29.1 MILLION (UP 8 PERCENT)

* 9-MONTH NET INCOME: EUR 20.1 MILLION (UP 7 PERCENT) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.