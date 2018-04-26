FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
IT Services & Consulting
April 26, 2018 / 4:57 PM / Updated 6 minutes ago

BRIEF-Lectra SA Q1 Operating Income Down At 7.2 Million Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Lectra SA:

* Q1 REVENUE EUR 67.2 MILLION FROM EUR 69.5 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INCOME EUR 5.4 MILLION VERSUS EUR 6.5 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET INCOME EUR 5.4 MILLION VERSUS EUR 6.5 MILLION YEAR AGO

* Q1 OPERATING MARGIN 10.7 PERCENT VERSUS 13.5 PERCENT YEAR AGO

* IN Q1 FREE CASH FLOW OF EUR 2.5 MILLION

* SEES 2018 REVENUE GROWTH OF BETWEEN 6-10 PERCENT

* Q1 OPERATING INCOME EUR 7.2 MILLION VERSUS EUR 9.4 MILLION YEAR AGO

* SEES 2018 RECURRING OPERATING INCOME GROWTH BETWEEN 7-15 PERCENT

* PROPOSES DIVIDEND OF EUR 0.38 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.