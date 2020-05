May 26 (Reuters) - Lee’s Pharmaceutical Holdings Ltd :

* LEE’S PHARMACEUTICAL- QTRLY PROFIT ATTRIBUTABLE HK$39.9 MILLION VERSUS HK$47 MILLION

* LEE’S PHARMACEUTICAL - QTRLY REVENUE HK$273 MILLION, DOWN 3.5%

* LEE’S PHARMACEUTICAL- GROUP FORESEES CHALLENGING ENVIRONMENT WILL BE PERSISTED THROUGHOUT THIS YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: