Healthcare
April 3, 2020 / 3:57 PM / in a few seconds

BRIEF-Legal & General Group Confirms Its Current Intention To Pay Final Dividend

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Legal & General Group PLC:

* LEGAL & GENERAL GRP - L&G CONFIRMS ITS CURRENT INTENTION TO PAY DIVIDEND

* LEGAL & GENERAL GROUP PLC - NOTWITHSTANDING SIGNIFICANT MARKET VOLATILITY, GROUP’S SOLVENCY POSITION REMAINS ROBUST

* LEGAL & GENERAL GROUP PLC - BOARD OBSERVES THAT, NOTWITHSTANDING SIGNIFICANT MARKET VOLATILITY, GROUP’S SOLVENCY POSITION REMAINS ROBUST

* LEGAL & GENERAL GROUP PLC - CURRENT INTENTION IS TO CONFIRM ITS PREVIOUS RECOMMENDATION FOR A FINAL DIVIDEND OF 12.64P (2018: 11.82P) Source text for Eikon: Further company coverage:

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