BRIEF-Leggett & Platt Q4 Shr $0.27 From Continuing Operations

Feb 5 (Reuters) - Leggett & Platt Inc:
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.59 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 AND FULL-YEAR 2017 EARNINGS INCLUDE A NET $50 MILLION, OR $.37 PER SHARE, CHARGE FOR ESTIMATED IMPACT OF RECENTLY ENACTED TCJA
* 2018 EPS GUIDANCE IS $2.65-$2.85 ON SALES OF $4.2-$4.3 BILLION; 6-9% GROWTH VERSUS 2017
* DURING 2018, COMPANY EXPECTS TO REPATRIATE APPROXIMATELY $300 MILLION OF CASH CURRENTLY HELD IN FOREIGN ACCOUNTS
* COMPANY EXPECTS ITS 2018 EFFECTIVE TAX RATE TO APPROXIMATE 22%
* SEES 2020 SALES OF $5 BILLION, EBIT MARGIN OF 13%, EPS OF $3.50
* LEGGETT & PLATT SAYS EXPECTS TO REPURCHASE 2-3 MILLION SHARES IN 2018
* MAY USE A PORTION OF CASH TO BE REPATRIATED TO REPAY $150 MILLION OF DEBT THAT MATURES IN JULY 2018
* CAPITAL EXPENDITURES SHOULD BE APPROXIMATELY $160 MILLION, AND DIVIDEND PAYMENTS SHOULD APPROXIMATE $195 MILLION FOR 2018
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.79, REVENUE VIEW $4.17 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.62, REVENUE VIEW $998.4 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: