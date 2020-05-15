Healthcare
May 15, 2020 / 1:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Legochem Biosciences And Iksuda Enter Licensing Agreement For Antibody Drug Conjugate Program

1 Min Read

May 15 (Reuters) - LegoChem Biosciences Inc:

* LEGOCHEM BIOSCIENCES AND IKSUDA ENTER LICENSING AGREEMENT FOR ANTIBODY DRUG CONJUGATE PROGRAM

* LEGOCHEM BIOSCIENCES INC - WORLDWIDE LICENSE AGREEMENT WITH IKSUDA THERAPEUTICS FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF LCB73

* LEGOCHEM BIOSCIENCES INC - UNDER TERMS OF AGREEMENT, IKSUDA WILL MAKE AN UPFRONT PAYMENT OF $5 MILLION

* LEGOCHEM BIOSCIENCES INC - CO IS ELIGIBLE TO RECEIVE DEVELOPMENT, REGULATORY AND COMMERCIAL MILESTONE PAYMENTS OF UP TO $222 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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