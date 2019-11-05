Switzerland Market Report
November 5, 2019 / 6:21 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lem Holding H1 EBIT Decreased By 11% To CHF 31.8 Mln

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Nov 5 (Reuters) - LEM HOLDING SA:

* H1 SALES DECREASED BY 5.9% TO CHF 159.1 MILLION (CHF 169.0 MILLION)

* H1 NET PROFIT FOR PERIOD WAS DOWN BY 8.2% AT CHF 25.1 MILLION (CHF 27.3 MILLION)

* H1 EBIT DECREASED BY 10.7% TO CHF 31.8 MILLION (CHF 35.6 MILLION)

* LONG-TERM OUTLOOK REMAINS CONFIDENT

* FULL YEAR GUIDANCE FOR SALES AROUND CHF 310 MILLION REFLECTS DIFFICULT ECONOMIC OUTLOOK IN CERTAIN KEY MARKETS

* ENVIRONMENT WILL CONTINUE TO IMPACT LEM’S TOP LINE SALES PERFORMANCE FOR COMING MONTHS

* WE EXPECT SECOND HALF OF 2019/20 TO BE IN LINE WITH OUR SALES PERFORMANCE IN SAME PERIOD OF LAST YEAR

* FOR FULL FINANCIAL YEAR 2019/20, COMPANY EXPECTS SALES OF AROUND CHF 310 MILLION COMPARED WITH CHF 321.6 MILLION YEAR AGO

* EXPECTS ITS EBIT MARGIN TO REMAIN CLOSE TO 20% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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