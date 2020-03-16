Healthcare
March 16, 2020 / 1:36 PM / Updated an hour ago

BRIEF-LendingClub Corp Says To Date Have Not Observed Changes In Application Trends Or Deterioration In Loan Performance Due To Novel Coronavirus Situation

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March 16 (Reuters) - LendingClub Corp:

* LENDINGCLUB CORP - TO DATE HAVE NOT OBSERVED CHANGES IN APPLICATION TRENDS OR DETERIORATION IN LOAN PERFORMANCE DUE TO NOVEL CORONAVIRUS SITUATION

* LENDINGCLUB CORP - TO DATE HAVE NOT OBSERVED SIGNIFICANT SHIFTS IN INVESTOR DEMAND ON LENDINGCLUB PLATFORM DUE TO NOVEL CORONAVIRUS SITUATION

* LENDINGCLUB CORP SAYS REDUCING APPROVAL RATES FOR CERTAIN HIGHER-RISK BORROWER POPULATIONS - SEC FILING

* LENDINGCLUB CORP - INCREASING BREADTH AND SCOPE OF INCOME AND EMPLOYMENT VERIFICATION REQUIREMENTS FOR SOME HIGHER-RISK BORROWERS

* LENDINGCLUB CORP - HAVE NOT OBSERVED CHANGES IN APPLICATION TRENDS OR DETERIORATION IN LOAN PERFORMANCE DUE TO IMPACT OF NOVEL CORONAVIRUS

* LENDINGCLUB CORP - TO ENSURE EMPLOYEES' SAFETY AND SAFETY OF COMMUNITIES, WE HAVE IMPLEMENTED LIMITATIONS ON TRAVEL AND WORK FROM HOME PROGRAM Source: (bit.ly/2UdIFpx) Further company coverage:

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