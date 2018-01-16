FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Financials
January 16, 2018 / 8:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-‍Lendlease And CPPIB Announces £1.5 Billion Build-To-Rent Partnership​

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Lendlease:‍

* LENDLEASE SAYS LENDLEASE AND CPPIB ANNOUNCE £1.5 BILLION BUILD-TO-RENT PARTNERSHIP

* LENDLEASE- PARTNERSHIP TO ALSO PURSUE OPPORTUNITIES WITHIN CO‘S WIDER RESIDENTIAL URBAN REGENERATION ACTIVITIES IN LONDON, ACROSS U.K. UNDER 50:50 JV​

* LENDLEASE- ‍PARTNERSHIP TO START WITH INVESTMENT OF C.£450 MILLION IN NEXT PHASE OF HOMES, AT CO‘S £2.3 BILLION ELEPHANT PARK DEVELOPMENT IN ELEPHANT & CASTLE​

* LENDLEASE SAYS CPPIB WILL INVEST C.£350 MILLION FOR 80 PER CENT AND LENDLEASE WILL INVEST BALANCE Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.