Switzerland Market Report
March 26, 2019 / 3:15 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Leonardo Wins Two Contracts In European Airport Logistics For Total Of Eur 100 Mln

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Leonardo SpA:

* WINS TWO CONTRACTS IN EUROPEAN AIRPORT LOGISTICS FOR TOTAL OF EUR 100 MILLION

* TWO CONTRACTS CONCERN SERVICES FOR GENEVA AND ATHENS AIRPORTS

* IN ATHENS, NEW “TRANSFER BAGGAGE FACILITY” WILL BE CONSTRUCTED AND BAGGAGE INFRASTRUCTURE THROUGHOUT REST OF AIRPORT WILL BE COMPLETELY OVERHAULED AND EXTENDED BY 2020 (FIXES TYPO IN CITY NAME)

* IN GENEVA, THE NEW SORTING SYSTEM WILL COMPLETELY REPLACE THE EXISTING FACILITY AT THE END OF 2023 Source text for Eikon: [ID: nBIAbFSL1F] Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below