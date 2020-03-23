BRIEF-Leoni Expects Substantial Burdens From Coronavirus Pandemic

March 23 (Reuters) - LEONI AG:
* LEONI EXPECTS SUBSTANTIAL BURDENS FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND DECIDES ON MEASURES TO ENSURE THE CONTINUATION OF BUSINESS OPERATIONS
* EXPECTS CONSIDERABLE BURDENS ON SALES, EARNINGS AND LIQUIDITY DUE TO CORONAVIRUS
* PLANS TO APPLY FOR FINANCIAL AID TO INCREASE ITS FINANCIAL FLEXIBILITY
* BOARD OF DIRECTORS TODAY HAS DECIDED ON A NUMBER OF MEASURES TO ENSURE CONTINUATION OF BUSINESS OPERATIONS
* MEASURES INCLUDE PLANT CLOSURES IN EUROPE, NORTH AFRICA AND SHORT-TIME WORK IN GERMANY AS WELL AS COMPARABLE MEASURES AT FURTHER EUROPEAN LOCATIONS
* IMPLEMENTATION OF THESE MEASURES WILL SIGNIFICANTLY REDUCE MATERIAL AND PERSONNEL COSTS
* ALSO EXPECTS AUTOMOTIVE BUSINESS OF WIRE & CABLE SOLUTIONS DIVISION TO SUFFER SUBSEQUENT DECLINES AND PRODUCTION LIMITATIONS
* PRODUCTION FOR INDUSTRIAL BUSINESS OF WIRE & CABLES DIVISION WILL BE MAINTAINED, ALTHOUGH SOME LOSSES ARE TO BE EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)