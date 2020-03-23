Switzerland Market Report
March 23, 2020 / 8:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Leoni Expects Substantial Burdens From Coronavirus Pandemic

2 Min Read

March 23 (Reuters) - LEONI AG:

* LEONI EXPECTS SUBSTANTIAL BURDENS FROM THE CORONAVIRUS PANDEMIC AND DECIDES ON MEASURES TO ENSURE THE CONTINUATION OF BUSINESS OPERATIONS

* EXPECTS CONSIDERABLE BURDENS ON SALES, EARNINGS AND LIQUIDITY DUE TO CORONAVIRUS

* LEVEL OF THIS IMPACT IS NOT FORESEEABLE AT THIS STAGE

* PLANS TO APPLY FOR FINANCIAL AID TO INCREASE ITS FINANCIAL FLEXIBILITY

* BOARD OF DIRECTORS TODAY HAS DECIDED ON A NUMBER OF MEASURES TO ENSURE CONTINUATION OF BUSINESS OPERATIONS

* MEASURES INCLUDE PLANT CLOSURES IN EUROPE, NORTH AFRICA AND SHORT-TIME WORK IN GERMANY AS WELL AS COMPARABLE MEASURES AT FURTHER EUROPEAN LOCATIONS

* IMPLEMENTATION OF THESE MEASURES WILL SIGNIFICANTLY REDUCE MATERIAL AND PERSONNEL COSTS

* ALSO EXPECTS AUTOMOTIVE BUSINESS OF WIRE & CABLE SOLUTIONS DIVISION TO SUFFER SUBSEQUENT DECLINES AND PRODUCTION LIMITATIONS

* PRODUCTION FOR INDUSTRIAL BUSINESS OF WIRE & CABLES DIVISION WILL BE MAINTAINED, ALTHOUGH SOME LOSSES ARE TO BE EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below