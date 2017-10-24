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October 24, 2017 / 7:52 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-LeoVegas enters into agreement to buy gaming operator Royal Panda

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 24 (Reuters) - Leovegas Ab (Publ) :

* REG-LEOVEGAS ENTERS INTO AGREEMENT TO ACQUIRE GAMING OPERATOR ROYAL PANDA, OBTAIN DEBT FINANCING OF EUR 100 MILLION AND ADJUSTS FINANCIAL TARGETS

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍ACQUISITION IS BEING MADE FOR A PURCHASE PRICE OF EUR 60 MILLION WITH A POSSIBLE EARN-OUT PAYMENT OF AN ADDITIONAL EUR 60 MILLION​

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍HAS OBTAINED DEBT FINANCING OF EUR 100 MILLION, OF WHICH EUR 40 MILLION CONSTITUTES A REVOLVING CREDIT FACILITY​

* LEOVEGAS AB (PUBL) SAYS ‍LEOVEGAS BOARD OF DIRECTORS HAS ADJUSTED COMPANY‘S FINANCIAL TARGETS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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