BRIEF-Lepu Medical Technology Sees Q1 Net Profit Up, Plans Convertible Bonds, To Acquire Stake In Pharma Firm

March 12 (Reuters) - Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd :
* SAYS SAYS ITS 2017 NET PROFIT UP 32.36 PERCENT Y/Y AT 899 MILLION YUAN ($142.08 million)
* SAYS IT SEES Q1 NET PROFIT UP 30-40 PERCENT Y/Y FROM 231.97 MILLION YUAN YEAR AGO
* SAYS IT PLANS TO ISSUE CONVERTIBLE BONDS WORTH UP TO 1.05 BILLION YUAN
* SAYS IT WINS BID TO ACQUIRE 45 PERCENT STAKE IN A PHARMACEUTICAL FIRM FOR 1.05 BILLION YUAN, TO OWN 98.95 PERCENT STAKE AFTER TRANSACTION Source text in Chinese: bit.ly/2p8U4at; bit.ly/2FtYpQC; bit.ly/2HqmYKH; bit.ly/2Imi5DK Further company coverage: ($1 = 6.3274 Chinese yuan renminbi) (Reporting by Hong Kong newsroom)