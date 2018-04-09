BRIEF-Leucadia National Corp Announces Strategic Transactions

April 9 (Reuters) - Leucadia National Corp:
* LEUCADIA NATIONAL CORPORATION ANNOUNCES STRATEGIC TRANSACTIONS THAT COMPLETE TRANSFORMATION TO DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES COMPANY TO BE RENAMED JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC.
* LEUCADIA’S BOARD APPROVES INCREASED SHARE BUYBACK PROGRAM OF UP TO 25 MILLION SHARES
* TO SELL 48% OF NATIONAL BEEF TO MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. AT A $2.3 BILLION ENTERPRISE VALUATION
* TO SELL 100% OF ITS EQUITY INTEREST IN GARCADIA, ITS AUTO DEALER GROUP, AND RELATED REAL ESTATE AT A $675 MILLION ENTERPRISE VALUATION
* ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL 48% OF NATIONAL BEEF TO MARFRIG, FOR ABOUT $900 MILLION IN CASH
* AGREEMENT TO SELL 48% OF NATIONAL BEEF TO MARFRIG, REDUCES LEUCADIA’S OWNERSHIP IN NATIONAL BEEF TO 31%
* LEUCADIA EXPECTS TO RECEIVE AN ADDITIONAL ESTIMATED $150 MILLION IN DISTRIBUTIONS PRIOR TO DEAL CLOSING
* MARFRIG AGREED TO ACQUIRE FURTHER 3% OF NATIONAL BEEF FROM OTHER SHAREHOLDERS AND WILL OWN 51% OF NATIONAL BEEF
* CO WILL HAVE 2 BOARD SEATS & SERIES OF OTHER RIGHTS IN RESPECT OF CONTINUING EQUITY INTEREST, WITH A LOCKUP PERIOD OF 5 YEARS
* CO TO SELL EQUITY INTEREST IN GARCADIA, & RELATED REAL ESTATE AT A $675 MILLION ENTERPRISE VALUATION
* LEUCADIA NATIONAL CORP SEES Q1 NET INCOME ATTRIBUTABLE TO LEUCADIA NATIONAL COMMON SHAREHOLDERS OF $0.32 TO $0.35 PER DILUTED SHARE
* LEUCADIA SHAREHOLDERS TO VOTE AT ANNUAL MEETING ON PROPOSAL TO CHANGE NAME OF CORPORATION TO JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC
* CO ANTICIPATES IT WILL HAVE NET TAX BENEFIT FOR Q1 DUE TO REVERSAL OF VALUATION ALLOWANCES RELATED TO DEFERRED TAX ASSETS Source text for Eikon: Further company coverage: