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April 20, 2018 / 10:50 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Level One Bancorp, Inc. Prices Upsized Initial Public Offering

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Level One Bancorp Inc:

* LEVEL ONE BANCORP, INC. PRICES UPSIZED INITIAL PUBLIC OFFERING

* LEVEL ONE BANCORP INC - PRICING OF ITS INITIAL PUBLIC OFFERING OF 1.2 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AT A PUBLIC OFFERING PRICE OF $28.00 PER SHARE

* LEVEL ONE BANCORP INC - OFFERING WAS UPSIZED FROM PREVIOUSLY ANNOUNCED OFFERING SIZE OF 1 MILLION SHARES OF COMMON STOCK

* LEVEL ONE BANCORP - SHARES ARE EXPECTED TO BEGIN TRADING ON APRIL 20, 2018 ON NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET UNDER TICKER SYMBOL “LEVL.”

* LEVEL ONE BANCORP INC - EXPECTS TO RECEIVE NET PROCEEDS OF APPROXIMATELY $24.1 MILLION FROM OFFERING Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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