BRIEF-Levi Strauss & Co - Company Expects Stores To Remain Closed Through March 27, 2020

Levi Strauss & Co:
* LEVI STRAUSS & CO. PROVIDES BUSINESS UPDATE ON COVID-19
* LEVI STRAUSS & CO - WILL TEMPORARILY CLOSE ITS OWNED AND OPERATED RETAIL LOCATIONS IN UNITED STATES AND CANADA AS OF MONDAY, MARCH 16
* LEVI STRAUSS & CO - STORE EMPLOYEES WILL BE PAID FOR ALL SCHEDULED HOURS DURING CLOSURE
* LEVI STRAUSS & CO - TEMPORARY CLOSURES DO NOT AFFECT COMPANY’S ONLINE OPERATIONS
* LEVI STRAUSS & CO - COMPANY EXPECTS STORES TO REMAIN CLOSED THROUGH MARCH 27, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: