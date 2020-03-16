Healthcare
March 16, 2020 / 12:56 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Levi Strauss & Co - Company Expects Stores To Remain Closed Through March 27, 2020

1 Min Read

Levi Strauss & Co:

* LEVI STRAUSS & CO. PROVIDES BUSINESS UPDATE ON COVID-19

* LEVI STRAUSS & CO - WILL TEMPORARILY CLOSE ITS OWNED AND OPERATED RETAIL LOCATIONS IN UNITED STATES AND CANADA AS OF MONDAY, MARCH 16

* LEVI STRAUSS & CO - STORE EMPLOYEES WILL BE PAID FOR ALL SCHEDULED HOURS DURING CLOSURE

* LEVI STRAUSS & CO - TEMPORARY CLOSURES DO NOT AFFECT COMPANY’S ONLINE OPERATIONS

* LEVI STRAUSS & CO - COMPANY EXPECTS STORES TO REMAIN CLOSED THROUGH MARCH 27, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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