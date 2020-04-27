BRIEF-Lexicon Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share Of $0.63

April 27 (Reuters) - Lexicon Pharmaceuticals Inc:
* LEXICON PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A BUSINESS UPDATE
* Q1 REVENUE $8.0 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $7.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.69 — REFINITIV IBES DATA
* LEXICON PHARMACEUTICALS - REVENUES FOR THE 3 MONTHS ENDED MARCH 31, 2020 DECREASED TO $8.0 MILLION FROM $9.2 MILLION FOR THE CORRESPONDING PERIOD IN 2019
* AS OF MARCH 31, 2020, CO HAD $249.1 MILLION IN CASH AND INVESTMENTS, AS COMPARED TO $271.7 MILLION AS OF DEC 31, 2019
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.69 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 REVENUE VIEW $7.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: