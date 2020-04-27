Healthcare
April 27, 2020 / 1:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Lexicon Pharmaceuticals Reports Q1 Loss Per Share Of $0.63

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Lexicon Pharmaceuticals Inc:

* LEXICON PHARMACEUTICALS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A BUSINESS UPDATE

* Q1 LOSS PER SHARE $0.63

* Q1 REVENUE $8.0 MILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $7.8 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE ESTIMATE $-0.69 — REFINITIV IBES DATA

* LEXICON PHARMACEUTICALS - REVENUES FOR THE 3 MONTHS ENDED MARCH 31, 2020 DECREASED TO $8.0 MILLION FROM $9.2 MILLION FOR THE CORRESPONDING PERIOD IN 2019

* AS OF MARCH 31, 2020, CO HAD $249.1 MILLION IN CASH AND INVESTMENTS, AS COMPARED TO $271.7 MILLION AS OF DEC 31, 2019

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.69 — REFINITIV IBES DATA

* Q1 REVENUE VIEW $7.8 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage:

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