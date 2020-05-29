Healthcare
May 29, 2020 / 9:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lexicon Says Terminated Real Estate Purchase And Sale Agreement Dated Jan. 10

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Lexicon Pharmaceuticals Inc:

* LEXICON PHARMACEUTICALS - TERMINATED REAL ESTATE PURCHASE AND SALE AGREEMENT DATED JANUARY 10 BETWEEN PURCHASER AND UNIT

* LEXICON PHARMACEUTICALS - AGREEMENT TERMINATED DUE TO UNCERTAINTY IN REAL ESTATE AND FINANCING MARKET CONDITIONS

* LEXICON PHARMACEUTICALS - UNDER AGREEMENT, CO HAD AGREED TO SELL FACILITIES IN WOODLANDS TO PURCHASER FOR $15.0 MILLION

* LEXICON PHARMACEUTICALS -INTEND TO EXPLORE OTHER STRATEGIC ALTERNATIVES WITH RESPECT TO THE PROPERTY Source text: (bit.ly/3dhxMeu) Further company coverage:

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