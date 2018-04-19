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April 19, 2018 / 10:26 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lexinfintech To Invest Rmb1 Billion In Partner Cooperation Over Next Three Years

Reuters Staff

1 Min Read

April 19 (Reuters) - LexinFintech Holdings Ltd:

* LEXINFINTECH TO INVEST RMB1 BILLION IN PARTNER COOPERATION OVER NEXT THREE YEARS

* LEXINFINTECH HOLDINGS LTD - ALSO PLANS TO ISSUE MORE CO-BRANDED CREDIT CARDS TO ITS USERS AND TO SUPPORT INSTALLMENT REPAYMENTS TO CREDIT CARDS

* LEXINFINTECH HOLDINGS - PLANS TO LAUNCH A NEW FEATURE ON FENQILE PLATFORM, THROUGH WHICH USERS WILL BE ABLE TO BORROW CASH FROM A LIST OF FIRMS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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