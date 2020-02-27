BRIEF-Liberty Says 2019 Headline Earnings Of R3 254 Mln

Feb 27 (Reuters) - Liberty Holdings Ltd:
* LIBERTY HOLDINGS LTD - HEADLINE EARNINGS FOR 2019 OF R3 254 MILLION, WHICH INCLUDES A POSITIVE ADJUSTMENT OF R55 MILLION
* LIBERTY HOLDINGS LTD - GROUP ASSETS UNDER MANAGEMENT REDUCED BY TRANSFERS TO OTHER EXTERNAL MANAGERS OF R25,4 BILLION IN FY
* LIBERTY HOLDINGS LTD - SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT COVER OF LIBERTY OF 1,99 TIMES AT 31 DECEMBER 2019
* LIBERTY HOLDINGS LTD - DECLARED A GROSS FINAL DIVIDEND OF 436 CENTS PER ORDINARY SHARE
* LIBERTY HOLDINGS LTD - FOCUS ON CONCLUDING OUTCOMES FOR REMAINING OPERATIONS UNDER OWNERSHIP REVIEW AND OPTIMISING OUR RELATIONSHIP WITH STANDARD BANK
* LIBERTY HOLDINGS LTD -FY HEADLINE EARNINGS PER SHARE (CENTS) 1 220.0 Source text for Eikon: Further company coverage: