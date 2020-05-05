BRIEF-Libtayo (Cemiplimab) Shows Clinically-Meaningful And Durable Responses In Second-Line Advanced Basal Cell Carcinoma

May 5 (Reuters) - Regeneron Pharmaceuticals Inc:
* LIBTAYO (CEMIPLIMAB) SHOWS CLINICALLY-MEANINGFUL AND DURABLE RESPONSES IN SECOND-LINE ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA
* OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN APPROXIMATELY 29% OF PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED BASAL CELL CARCINOMA (BCC)
* IN A PRELIMINARY ANALYSIS, OBJECTIVE RESPONSES SEEN IN 21% OF PATIENTS WITH METASTATIC BCC
* 85% OF PATIENTS WHO RESPONDED TO LIBTAYO MAINTAINED THEIR RESPONSE FOR AT LEAST ONE YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: