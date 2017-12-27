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December 27, 2017 / 7:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Lidds With Immune-Stimulating Agent Demonstrates Significant Efficacy

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - LIDDS AB:

* REG-LIDDS: NANOZOLID® WITH IMMUNE-STIMULATING AGENT DEMONSTRATES SIGNIFICANT EFFICACY

* ‍COMPLETED FIRST STEPS IN PROJECT ASSESSING FEASIBILITY OF USING NANOZOLID FOR INTRATUMORAL IMMUNOTHERAPY​

* SAYS ‍NANOZOLID TECHNOLOGY CAN BE LEVERAGED TO DEVELOP NOVEL IMMUNOTHERAPIES THAT CAN ACT LOCALLY OR INTRATUMORALLY.​

* ‍SUCCESSFUL COMBINATION TREATMENT COULD INCREASE RESPONSE RATES AND EFFICACY RATES OF CURRENT IMMUNOTHERAPIES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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